Ankara Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Mayıs 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu serin ve yağışlı. Sıcaklık 9 ile 18 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu, günün büyük kısmında yağış olması anlamına geliyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Mayıs Cumartesi günü, sıcaklık 4 ile 9 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. 3 Mayıs Pazar günü, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Sağanak yağışlar bekleniyor. 4 Mayıs Pazartesi günü ise sıcaklık 3 ile 8 derece olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek soğuk algınlığı riskini azaltacaktır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 ile 6 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını açıkladı. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor. Bu durum, tarım alanlarında zirai don riskini artırabilir. Çiftçilerin ve tarım sektöründeki diğer paydaşların gerekli önlemleri almaları önemlidir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmek ve yağışlara karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların meteorolojik uyarıları dikkate alarak tedbir almaları gereklidir.