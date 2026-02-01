HABER

Ankara Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'nın hava durumu, 1 Şubat 2026 Pazar günü bulutlu ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklıkları 10-12 derece, gece ise 3-5 derece arasında ölçülecek. Yüksek nem ve hafif rüzgar etkili olacak. Önümüzdeki günlerde, 2 Şubat'ta 2-14 derece arasında sağanak yağış, 3 Şubat'ta düşen sıcaklıklarla -3 derece bekleniyor. Ani yağışlar, açık hava etkinliklerini zorlaştırabilir, bu nedenle iç mekan etkinlikleri tercih edilmeli.

Doğukan Akbayır

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 10-12 derece civarında seyredecek. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar ise 3-5 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksektir. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 2-14 derece arasında olacak. Sağanak yağış bekleniyor. 3 Şubat Salı günü daha soğuk bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise -3 dereceye kadar düşecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 8-4 derece arasında gerçekleşecek. Artan bulutlar görülecek.

Bu dönemde ani yağışlar yaşanacak. Soğuk hava koşulları açık hava etkinliklerini zorlaştırabilir. Bu nedenle iç mekanlarda etkinliklerinizi düzenlemeyi düşünebilirsiniz. Trafikte ani yağışlar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak tutacak bir mont tercih etmeniz faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmelisiniz.

