Ankara Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklık -9 ile -13 derece arasında değişecek. Bugünkü hava durumu, kışın tipik soğuk koşullarını yansıtıyor.

Hissedilen sıcaklıklar da düşük olacak. Gün boyunca -9 ile -13 derece arasında hissedilecek. Dışarıda kalın giysiler ve kat kat giyinmek önemli. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle soğuk daha da hissediliyor. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 3 Ocak Cumartesi günü, sıcaklık 1 ile 6 derece arasında olacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklıkların 2 ile 11 derece arasında değişeceği öngörülüyor. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 1 ile 10 derece arasında tahmin ediliyor. Hava durumu daha ılıman olacak. Kışın soğuk yüzü biraz hafifleyecek.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Erken saatlerde ve akşam saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Ankara'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur.