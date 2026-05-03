Ankara Hava Durumu! 03 Mayıs Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar günü Ankara'da hava durumu soğuk ve yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 - 6 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 4 - 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Bugünkü hava soğuk ve yağmurlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Mayıs Pazartesi günü sıcaklığın 4 - 5 derece civarında olması öngörülüyor. Yağmurlu hava koşullarının sürmesi tahmin ediliyor. 5 Mayıs Salı günü sıcaklık 5 - 6 dereceye yükselebilir. Hafif yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklığın 15 - 16 dereceye çıkması öngörülüyor. Hava koşulları hâlâ yağmurlu olacak.

Bu soğuk ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisiniz. Su geçirmez kıyafetler tercih etmek önemlidir. Bu şekilde ıslanmaktan korunabilirsiniz. Yağmurlu havalarda dikkatli olmak çok önemlidir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli olunmalı. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Kendinizi ve çevrenizdekileri korumak için bu önlemler faydalı olacaktır.