Ankara Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 3 Ocak 2026 tarihinde hava durumu ılıman ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında değişkenlik gösterecek. Nem oranı %60 civarında kalırken, rüzgar hızı saatte 7 kilometre olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava daha da ısınacak. Sabah ve akşam serinliğine dikkat edilmesi ve güneşten korunmak için uygun giysi tercih edilmesi önerilmektedir. Yeni haftalarda hava genellikle güneşli kalacak.

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi. Ankara'da hava durumu ılıman ve açık olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 4 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 7 kilometre olacak. Gün doğumu saati 07:00, gün batımı saati ise 18:07 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da ısınacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında olacak. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişecek. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 4 ile 11 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu ılıman hava koşullarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu yüzden günün erken saatlerinde bir kat daha giyinmek faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşli hava nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarına karşı korunmalısınız. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Uygun koruyucu giysiler tercih etmek cilt sağlığınızı korur.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve açık olacak. Günlük planlarınızı yaparken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olun. Güneş ışınlarına karşı korunmak da önemlidir.

