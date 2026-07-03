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Ankara Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'nın 3 Temmuz 2026 Cuma günündeki hava durumu güneşli ve ılımandır. Sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişeceği bekleniyor. Nem oranı %55 civarında, rüzgar ise saatte 6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Ancak, Pazartesi günü yağmur yağması bekleniyor. Hava durumunu göz önünde bulundurarak açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir fikir olabilir.

Ankara Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. Nem oranının %55 civarında olması bekleniyor. Rüzgar saatte 6 kilometre hızla esecek. Ankara'daki bugünkü hava ılıman ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerin hava durumu da benzer şekilde sürecek. Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 22 derece arasında olacak. Pazar günü ise 15 ile 22 derece arasında seyredecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 17 ile 22 derece arasında olacak. Ancak, yağmurlu bir gün olacağı tahmin ediliyor. Salı günü sıcaklık yine 17 ile 22 derece arasında olacak. Hava koşullarının güneşli olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Pazartesi günü yağmur bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Pazartesi günü yağmurlu olacağı için bu güne yönelik planlarınızı gözden geçirin. Genel olarak, önümüzdeki günlerde Ankara'da hava durumu keyifli geçecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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