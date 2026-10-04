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Ankara Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Ankara hava durumu nasıl?

4 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da hava durumu parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde 20 derece civarında hissedilecek hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunacak. Akşam saatlerinde sıcaklık düşerken, rüzgârın da artması bekleniyor. Mevsim geçişinin etkileri hissedildiği için kalın giysiler bulundurmak ve hava tahminlerini kontrol etmek önemli.

Ankara Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Ekim 2026 tarihinde Ankara'daki hava durumu merak ediliyor. Mevsim geçişinin etkisi hissediliyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Hava durumu parçalı bulutlu bir görünüm sergiliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar ortalama 20 derece civarında hissedilecek. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir hava sunuyor. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık düşecektir. Ayrıca rüzgârın artması bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi önemli.

Ankara'da, geçen yılara kıyasla daha serin bir hava deneyimleyeceğiz. Önceki yıllarda bu tarihlerde yaz sonu etkili olurdu. Bu yıl, bahar benzeri bir hava hissediliyor. Bugün 20 derece civarında bir sıcaklık var. Hafif rüzgâr esiyor. Gün boyunca zaman zaman bulutlar ortaya çıkacak. Kendimizi yapıcı ve enerjik hissedeceğiz. Ancak geç saatlerde sıcaklığın düşmesi nedeniyle hazırlıklı olmak gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde, özellikle 5 Ekim'de de parçalı bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişecek. Rüzgâr zaman zaman serinletici etkisini gösterecek. Hava koşulları kış aylarına yaklaşmaya başladığını hissettiriyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek önemli. Havaların değişken olduğu günlerde ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak lazım.

Dışarıda bulunurken kalın giysiler bulundurmak faydalı. Şemsiyeler de ani serinlemelere karşı hazırlıklıdır. Gün içerisinde beklenmedik hava durumu için kat kat giyinmek iyi bir önlem. Ankara’nın iklimi mevsim geçişlerinde değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle hava durumu kontrolü ihmal edilmemeli.

Sonuç olarak, 4 Ekim 2026’da Ankara'da serin ama hoş bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. Havanın geçişken yapısını göz önünde bulundurmalıyız. Dışarı çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurmayı unutmamalıyız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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