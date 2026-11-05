Ankara Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugünün, 5 Kasım Perşembe 2026 tarihinin Ankara'daki hava durumu dikkat çekiyor. Hava durumu için beklenen bir değişiklik nihayet kendini gösterdi. Şehrin üzerini kaplayan bulutlar, hafif yağışlı havanın habercisi. Bu durum, şehrin sakinlerini farklı bir ruh haline sokmuş durumda. Bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında seyrediyor. Zaman zaman sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen serinlik, gün içinde yerini ılıman havaya bırakacak.

Hava merak edenler için, gün boyunca genellikle bulutlu bir hava bekleniyor. Arada güneşli anlar yaşanacak. Ancak, hava koşullarının değişebileceğini akılda tutmakta fayda var. Gün ortasında sıcaklık 20 derecelere yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 derece seviyelerine düşebilir. Hava durumu değişiklikleri, dışarıda olmak isteyenlerin giyinme tercihlerine etki edebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karmaşık bir tablo sunuyor. Cuma günü benzer bulutlu hava hakim olacak. Ancak hafif yağmurların artması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günlerinde düşen sıcaklıklarla hava daha serinleşecek. Gece saatlerinde sıcak bir şeyler içmek faydalı olabilir. Hava raporları sıcaklıkların 15 derece civarına düşeceğini belirtiyor. Bu nedenle kalın giysiler ve şemsiyeleri yanınıza almanızı öneririm.

Bu hava koşullarında dışarı çıkmayı planlayanlar için bazı önlemler almak akıllıca. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, kat kat giyinmek önem taşıyor. Üstünüze alacağınız hafif bir mont veya rüzgarlık, serin havadan koruyacaktır. Hava değişimlerini göz önünde bulundurarak plan yapmak, aniden gelen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

Ankara'da, 5 Kasım Perşembe günü değişken bir hava durumu ile karşı karşıyayız. Bugünkü hava durumu ile ilgili belirtilen detaylar, önümüzdeki günlerde yaşanacak hava koşulları için iyi bir referans oluşturacak. Havanın nasıl olacağını ve bu durumla ilgili alacağınız önlemleri anlayarak, daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.