HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 5 Kasım Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bugün sıcaklık ortalama 20 derece civarında, ancak 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Hafif yağış bekleniyor ve bulutlu hava hakim. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha serinleşecek. Cuma günü yağmurlar artabilir. Dışarı çıkacaklar için kalın giysiler ve şemsiyeler öneriliyor. Kat kat giyinmek bu koşullara karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak.

Ankara Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugünün, 5 Kasım Perşembe 2026 tarihinin Ankara'daki hava durumu dikkat çekiyor. Hava durumu için beklenen bir değişiklik nihayet kendini gösterdi. Şehrin üzerini kaplayan bulutlar, hafif yağışlı havanın habercisi. Bu durum, şehrin sakinlerini farklı bir ruh haline sokmuş durumda. Bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında seyrediyor. Zaman zaman sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen serinlik, gün içinde yerini ılıman havaya bırakacak.

Hava merak edenler için, gün boyunca genellikle bulutlu bir hava bekleniyor. Arada güneşli anlar yaşanacak. Ancak, hava koşullarının değişebileceğini akılda tutmakta fayda var. Gün ortasında sıcaklık 20 derecelere yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 derece seviyelerine düşebilir. Hava durumu değişiklikleri, dışarıda olmak isteyenlerin giyinme tercihlerine etki edebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karmaşık bir tablo sunuyor. Cuma günü benzer bulutlu hava hakim olacak. Ancak hafif yağmurların artması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günlerinde düşen sıcaklıklarla hava daha serinleşecek. Gece saatlerinde sıcak bir şeyler içmek faydalı olabilir. Hava raporları sıcaklıkların 15 derece civarına düşeceğini belirtiyor. Bu nedenle kalın giysiler ve şemsiyeleri yanınıza almanızı öneririm.

Bu hava koşullarında dışarı çıkmayı planlayanlar için bazı önlemler almak akıllıca. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, kat kat giyinmek önem taşıyor. Üstünüze alacağınız hafif bir mont veya rüzgarlık, serin havadan koruyacaktır. Hava değişimlerini göz önünde bulundurarak plan yapmak, aniden gelen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

Ankara'da, 5 Kasım Perşembe günü değişken bir hava durumu ile karşı karşıyayız. Bugünkü hava durumu ile ilgili belirtilen detaylar, önümüzdeki günlerde yaşanacak hava koşulları için iyi bir referans oluşturacak. Havanın nasıl olacağını ve bu durumla ilgili alacağınız önlemleri anlayarak, daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!
Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.