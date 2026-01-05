HABER

Ankara Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçiyor. Gündüz sıcaklık 7-8 derece seviyelerinde; akşam ise 4-5 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılımanlaşacak. 6 Ocak'ta sıcaklık 9-10 dereceye, 7 Ocak'ta ise 11-12 dereceye yükselebilir. Kalın giysiler tercih etmek ve şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Günlük programınızı buna göre düzenlemek fayda sağlayabilir.

Devrim Karadağ

Ankara'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüz sıcaklığının 7-8 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4-5 dereceye düşecek. Yani, Ankara'da bugün soğuk ve bulutlu bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman bir seyir izleyecek. 6 Ocak Salı günü sıcaklığın 9-10 derece arasında olması öngörülüyor. Hava koşulları parçalı bulutlu olacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 11-12 dereceye yükselebilir. Hava kısmen güneşli olacak. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 13-14 dereceye ulaşması bekleniyor. Hava koşulları bulutlu olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önerilir. Hava koşulları değişken olabilir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız akıllıca olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacağı için dikkatli olmakta fayda var.

Sonuç olarak, 5 Ocak Pazartesi günü Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak. Hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Bu süreçte uygun giyinmek hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Günlük planlarınızı daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.

