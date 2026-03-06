HABER

Ankara Hava Durumu! 06 Mart Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında iken akşam bu değer 5 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye inebilir. Rüzgar güneyden hafif eserken, akşam kuzeye dönecek. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. 7 Mart Cumartesi gününden itibaren güneşli hava koşulları bekleniyor, dolayısıyla dışarı çıkarken uygun giyinmek önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 9 derece civarında. Hava parçalı bulutlu. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye inebilir. Hava, parçalı bulutlu olmaya devam edecek. Rüzgar güney yönünden hafif esintilerle başlayacak. Zamanla batı yönüne dönecek. Akşam saatlerinde kuzey yönüne kayacak. Nem oranı gün boyunca %60 civarında olacak. Sabahlara ve akşamlara serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın yönündeki değişikliklere de dikkat etmeli ve uygun giyinmelisiniz.

İlerleyen günlerde hava durumu ılıman olacak. 7 Mart Cumartesi, hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise -4 derece civarında olacak. 8 Mart Pazar günü, hava yine güneşli. Gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında duracak. Gece sıcaklıkları -4 derece civarında olacak. 9 Mart Pazartesi günü, hava parlak güneş ışığı altında. Gündüz sıcaklıkları 10 derece. Gece sıcaklıkları ise -2 dereceye düşecek. Bu günler dışarıda vakit geçirmek için uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağını aklınızda bulundurmalısınız.

Bugünkü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Geçirdiğiniz günün konforlu olması için hava koşullarına uygun giyinmelisiniz. Rüzgarın etkisini azaltacak şekilde hazırlıklı olmanız da önemli.

