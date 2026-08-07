HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 35 ile 18 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalmak zorlayıcı hale gelebilir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudu nemli tutmak gerekir. Ayrıca, açık renkli giysiler giymek aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur ve sağlığınızı korumanızı sağlar.

Ankara Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ankara'da, 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gün boyunca sıcaklıklar 35 ile 18 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmak zorlayıcı olabilir.

Dışarı çıkarken güneşten korunmalısınız. Şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir. Bu sıcak hava, sağlık açısından dikkat gerektiriyor.

8 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları 34 ile 17 derece arasında olacak. 9 Ağustos Pazar günü de sıcaklık 34 ile 18 derece civarında seyredecek. 10 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 32 ile 18 dereceye düşecek.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda durmamak gerekiyor. Serin ortamlarda kalmak en iyi tercih olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler giymek, aşırı ısınmayı önleyecektir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneşten korunmak için önlemler almak şart.

Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli. Dışarıda vakit geçirirken sağlığınızı korumak için uygun önlemler almalısınız. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önemli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tchibo Esperto Mini’de indirim bu gece bitiyor!Tchibo Esperto Mini’de indirim bu gece bitiyor!
Sosyal medya devine yüz milyonlarca dolarlık ceza!Sosyal medya devine yüz milyonlarca dolarlık ceza!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.