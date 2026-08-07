Ankara Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da, 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gün boyunca sıcaklıklar 35 ile 18 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmak zorlayıcı olabilir.

Dışarı çıkarken güneşten korunmalısınız. Şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir. Bu sıcak hava, sağlık açısından dikkat gerektiriyor.

8 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları 34 ile 17 derece arasında olacak. 9 Ağustos Pazar günü de sıcaklık 34 ile 18 derece civarında seyredecek. 10 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 32 ile 18 dereceye düşecek.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda durmamak gerekiyor. Serin ortamlarda kalmak en iyi tercih olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler giymek, aşırı ısınmayı önleyecektir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneşten korunmak için önlemler almak şart.

Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli. Dışarıda vakit geçirirken sağlığınızı korumak için uygun önlemler almalısınız. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önemli.