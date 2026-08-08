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Ankara Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi hava durumu, güneşli ve sıcak geçecek. Gün içerisinde sıcaklık 34 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise 17-18 derece arasında değişecek. Nem oranı %40-46 seviyelerinde kalacak. Rüzgar, kuzeydoğudan eserek saatte 11-14 kilometre hızla ilerleyecek. İlerleyen günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması, su tüketiminin artırılması ve uygun giysi tercih edilmesi öneriliyor.

Ankara Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ankara'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40 ile %46 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte 11 ile 14 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 18 dereceye kadar düşecek. 10 Ağustos Pazartesi günü hava 32 dereceye ulaşacak. Aynı gece sıcaklık 18 dereceye kadar inecek. 11 Ağustos Salı günü hava 33 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı yine 18 dereceye düşecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gerekir. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca serin ortamlarda kalmak da önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlık açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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