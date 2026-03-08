Ankara Hava Durumu! 08 Mart Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 8 Mart 2026 Pazar günü güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 2 - 3 derece arasında düşecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Mart Pazartesi günü sıcaklık 10 - 11 derece arasında olacak. 10 Mart Salı günü ise 13 - 14 derece bekleniyor. Bu ılıman hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlıyor.

Dışarıda vakit geçirirken güneş ışığından korunmak önemlidir. Hafif bir şapka veya güneş kremi kullanabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz daha soğuk olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Böylece her saatte rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

Ankara'da 8 Mart 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu oldukça elverişli. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun şartlar mevcut. Günlük planlarınızı yaparken bu ılıman hava koşullarını dikkate alabilirsiniz.