Ankara Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 8 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında. Hava genellikle açık olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Hava bulutlu hale gelecek. Gece ise sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgar, batıdan saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %56 ile %52 arasında değişecek.

9 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. Hava kısmen güneşli geçecek. 10 Mayıs Pazar günü sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Hava çok bulutlu olacak. 11 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık yine 22 derece civarında olacak. Hava hafif yağmurlu tahmin ediliyor.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre giyinmek gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gerek duyulursa kat kat giyinmek sağlıklı olacaktır.