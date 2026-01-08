HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık sabah 7 derece, öğle 11 dereceye ulaşacak. Hava hafif yağışlı olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık tekrar 7 dereceye gerileyerek sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güneydoğudan saatte 12 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuyarak kar yağışına dönüşebilir. Seyahat planlarınızı buna göre yapmanız önerilmektedir.

Ankara Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Ankara'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava koşulları sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye gerileyecek. Sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %78 ile %81 arasında değişecek.

Bugün Ankara'da hava durumu hafif yağışlı. Sıcaklıklar 7 ile 11 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ayakkabılar giymeniz önerilir. Hava sıcaklıklarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 4 ile -6 derece arasında olacak. Kar sağanağı bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 4 ile -2 derece arasında tahmin ediliyor. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Özellikle 9 Ocak'ta yollarda kayganlaşma olabilir. Görüş mesafesi de azalacaktır. Seyahat planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurun. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Ankara'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 11 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuyacak. Kar yağışı gibi olumsuz hava koşulları görülebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı ve günlük aktivitelerinizi buna göre ayarlamak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi
Trump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çektiTrump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.