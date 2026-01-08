Ankara Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava koşulları sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye gerileyecek. Sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %78 ile %81 arasında değişecek.

Bugün Ankara'da hava durumu hafif yağışlı. Sıcaklıklar 7 ile 11 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ayakkabılar giymeniz önerilir. Hava sıcaklıklarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 4 ile -6 derece arasında olacak. Kar sağanağı bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 4 ile -2 derece arasında tahmin ediliyor. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Özellikle 9 Ocak'ta yollarda kayganlaşma olabilir. Görüş mesafesi de azalacaktır. Seyahat planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurun. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Ankara'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 11 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuyacak. Kar yağışı gibi olumsuz hava koşulları görülebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı ve günlük aktivitelerinizi buna göre ayarlamak faydalı olacaktır.