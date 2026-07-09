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Ankara Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30-32 derece arasında değişecek ve nem oranı yüzde 35 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan 22 km/saat hızla esecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önem taşıyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek gereklidir. Yaşlılar ve çocuklar için özel tedbirler önerilmektedir.

Ankara Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe. Ankara'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçirilecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 - 32 derece arasında olacak. Nem oranı yüzde 35 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 22 km/saat, kuzeydoğudan esecek. Hava açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olmak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek gereklidir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınılması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 28 - 30 derece arasında olacak. Hava koşulları güneşli geçecektir. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 29 - 31 derece arasında olacak. Yine güneşli hava bekleniyor. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 30 - 32 derece civarında seyreder. Hava güneşli olmaya devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında özel bir dikkat gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar tedbir almalıdır. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi gereklidir. Hafif ve açık renkli kıyafetler giymek önemlidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya özen gösterilmelidir. Kapalı alanlarda vakit geçirmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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