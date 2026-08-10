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Ankara Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 10 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 ila 32 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 16 ila 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %43 civarında ve rüzgar hızı 16 km/saat olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcak havalarda açık renkli giysiler giymek ve bol su tüketmek sağlık için büyük önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

10 Ağustos 2026 Pazartesi, Ankara'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30 ila 32 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 16 ila 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %43 civarında olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 11 Ağustos Salı günü sıcaklık 30 ila 32 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 16 ila 18 derece arasında kalacak. 12 Ağustos Çarşamba gündüz sıcaklığı yine 30 ila 32 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 16 ila 18 derece civarında kalacak. 13 Ağustos Perşembe günü de benzeri hava durumu yaşanacak. Gündüz 30 ila 32 derece, gece ise 16 ila 18 derece arasında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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