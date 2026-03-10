Ankara Hava Durumu! 10 Mart Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mart 2026 Salı. Ankara'da hava durumu oldukça iyi. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 10 ile 13 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 0 ile 3 derece arasında düşecek. Bu ılıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 11 ile 16 derece arasında olacak. 12 Mart Perşembe günü yine hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 12 ile 16 derece civarında seyredecek. 13 Mart Cuma günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında değişecek. Yine ılıman hava koşulları dışarıda vakit geçirmek isteyenler için fırsatlar sunuyor.

Dışarıda vakit geçirirken güneş ışığından korunmak önemlidir. Hafif bir şapka veya güneş kremi kullanmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz daha serin olabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Bu şekilde her saatte rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli. Açık hava etkinlikleri için ılıman koşullar fırsat sunuyor. Günlük planlarınızı yaparken bu hava koşullarını dikkate alabilirsiniz.