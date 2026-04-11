Ankara Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

11 Nisan 2026 Cumartesi günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 - 2 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 9 - 10 dereceye yükselebilir. Bu nedenle hava durumu soğuk ve yağışlıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif yağış bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Nisan Pazar günü hava kapalı olacak. Bu günde sıcaklık 0 - 11 derece arasında değişecek. 13 Nisan Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık 2 - 13 derece arasında seyredecek. 14 Nisan Salı günü hava yine kapalıdır. Bu günde sıcaklık 7 - 19 derece arasında olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Ayrıca ıslanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanılmalıdır. Tarımsal faaliyetlerde olanların don olaylarına karşı dikkatli olması gerekir. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için önlem alınmalıdır. Buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olunması önerilir.