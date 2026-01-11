Ankara Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz hava sıcaklığı 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %90 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı seyredecek. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı gündüz 4 derece olacak. Gece ise sıcaklık -4 dereceyi bulacak. 13 Ocak Salı günü sıcaklık gündüz 1 dereceye düşecek. Gece ise -4 dereceye inmesi bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz hava sıcaklığı 2 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında seyredecek. Bu tarihlerde hava genel olarak bulutlu olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmesi faydalı. Islanmamak için su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Şemsiye kullanmak da önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak da gereklidir. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Düşme riskini en aza indirmek için dikkatli olmak önemlidir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı. Bu koşullarda uygun giyim ve dikkatli davranışlarla sağlığınızı koruyabilirsiniz.