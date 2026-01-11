HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 11 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve yağışlı hava koşulları etkili oluyor. Bugün gündüz sıcaklık 4 dereceye kadar yükselecekken, akşam saatlerinde 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Dışarı çıkacakların kalın giysiler giymesi, su geçirmez ayakkabılar tercih etmesi önem taşımakta. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklığın düşmesi, dikkatli olmayı zorunlu kılıyor.

Ankara Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz hava sıcaklığı 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %90 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı seyredecek. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı gündüz 4 derece olacak. Gece ise sıcaklık -4 dereceyi bulacak. 13 Ocak Salı günü sıcaklık gündüz 1 dereceye düşecek. Gece ise -4 dereceye inmesi bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz hava sıcaklığı 2 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında seyredecek. Bu tarihlerde hava genel olarak bulutlu olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmesi faydalı. Islanmamak için su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Şemsiye kullanmak da önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak da gereklidir. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Düşme riskini en aza indirmek için dikkatli olmak önemlidir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı. Bu koşullarda uygun giyim ve dikkatli davranışlarla sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastıİstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı
Manisa'da sabaha karşı peş peşe depremlerManisa'da sabaha karşı peş peşe depremler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.