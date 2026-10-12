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Ankara Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 12 Ekim 2026 tarihinde hava durumu dengeli ve keyifli bir gün sunuyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün içerisinde hafif serinleme bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun şartlar var. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak 15 Ekim Cuma günü yağmur bekleniyor. Güneşten korunmak da açık havada zaman geçirirken önemli.

Ankara Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Ekim 2026 tarihinde Ankara hava durumu dengeli ve keyifli. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinleme bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hissedilen serinlik, yürüyüş yapmak isteyenler için fırsat yaratıyor. Güneşli bir gün geçiyor. Fakat gün içerisinde bulutlar oluşabilir. Bu, havanın değişken olduğunu hatırlatıyor. Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 ve 14 Ekim tarihlerinde sıcaklık 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Bu, Ankara’daki günlük hayata rahatlık katacak. Ancak 15 Ekim Cuma günü için dikkatli olunmalı. O gün yağışlı hava bekleniyor. Bu nedenle şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Hava durumu Ankara genelinde değişkenlik gösterebilir. Bu durum, sonbahar geçiş dönemlerinde daha belirgin hale geliyor. Sıcaklıkların düşmesiyle kıyafet seçimlerinizi gözden geçirmenizde fayda var. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık düşüşlerine karşı sizi hazırlıklı yapar.

Açık havada zaman geçirecek olanlar için en iyi tavsiye güneşten korunmaktır. Bugünkü hava güneşli. Günün ilerleyen saatlerinde UV oranları artabilir. Güneş gözlüğü kullanmak ve şapka takmak, dışarıda vakit geçirmeyi konforlu hale getirir.

Yani, Ankara hava durumu dengeli bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde de konfor sürecek gibi görünüyor. Zaman zaman değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak dış mekan keyfinizi artıracaktır. Hava durumu değişikliklerine uyum sağlamak için gardırobunuzu gözden geçirin ve açık havanın tadını çıkarın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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