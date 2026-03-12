Ankara Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 12 Mart 2026 Perşembe. Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık yaklaşık 16 derece civarında. En düşük sıcaklık ise 0 derece civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı 14 km/saat civarında olacak. Nem oranı %64 civarında ölçülüyor. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü, hava açık ve güneşli durumda olacak. En yüksek sıcaklık 16 derece civarında. En düşük sıcaklık ise yine 0 derece civarında olacak. 14 Mart Cumartesi günü hava artan bulutlarla açık kalacak. En yüksek sıcaklık yine yaklaşık 16 derece olacak. En düşük sıcaklık 0 derece civarında. 15 Mart Pazar günü hava açık ve güneşlilere dönecek. En yüksek sıcaklık 15 derece civarında. En düşük sıcaklık yine 0 derece olacak. Bu günlerde dışarıda vakit geçirmek için uygun hava koşulları devam edecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya sevdiklerinizle piknik yapabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak oldukça önemlidir. D vitamini üretimi için güneş ışığı gereklidir. Bu sıcaklıklar rahat giyim için uygundur. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğu için etkisi de minimal seviyede kalacak. Bu nedenle şemsiye veya rüzgarlık gibi ek önlemler almanıza gerek kalmayacak.

Ankara'da 12 Mart Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye özen gösterin.