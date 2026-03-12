HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık 16 dereceyi bulacak, en düşük sıcaklık 0 derece olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında ölçülüyor. İlerleyen günlerde de hava durumu benzerini sürdürecek. Bu sıcak yaz günlerinde doğa yürüyüşleri veya piknik yapmak için dışarıda vakit geçirmek oldukça keyifli olacak. Yanınıza bir ceket almayı unutmayın.

Ankara Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 12 Mart 2026 Perşembe. Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık yaklaşık 16 derece civarında. En düşük sıcaklık ise 0 derece civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı 14 km/saat civarında olacak. Nem oranı %64 civarında ölçülüyor. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü, hava açık ve güneşli durumda olacak. En yüksek sıcaklık 16 derece civarında. En düşük sıcaklık ise yine 0 derece civarında olacak. 14 Mart Cumartesi günü hava artan bulutlarla açık kalacak. En yüksek sıcaklık yine yaklaşık 16 derece olacak. En düşük sıcaklık 0 derece civarında. 15 Mart Pazar günü hava açık ve güneşlilere dönecek. En yüksek sıcaklık 15 derece civarında. En düşük sıcaklık yine 0 derece olacak. Bu günlerde dışarıda vakit geçirmek için uygun hava koşulları devam edecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya sevdiklerinizle piknik yapabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak oldukça önemlidir. D vitamini üretimi için güneş ışığı gereklidir. Bu sıcaklıklar rahat giyim için uygundur. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğu için etkisi de minimal seviyede kalacak. Bu nedenle şemsiye veya rüzgarlık gibi ek önlemler almanıza gerek kalmayacak.

Ankara'da 12 Mart Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye özen gösterin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldıAkın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldı
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısıCANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.