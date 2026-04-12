Ankara Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Nisan 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde, hava sıcaklığı 2 - 3 derece civarında. Hava çok bulutlu olacak. Günün ilerleyen saatlerinde, sıcaklık 10 - 11 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 - 3 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da değişkenleşecek. Pazartesi günü, hava sıcaklığı 0 - 14 derece arasında olacak. Hava güneşli olacak. Salı günü, sıcaklık 4 - 18 derece arasında değişecek. Hava çok bulutlu olacak. Çarşamba günü ise sıcaklık 8 - 20 derece arasında olacak. Hava bulutlu ve güneşli olacak.

Bu değişken hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarının belirgin olmasına neden olacak. Sabahları daha kalın giyinmek faydalı olacak. Akşamları yanınızda bir mont bulundurmak da iyi bir fikir. Hafif yağışların beklendiği günlerde, şemsiye veya su geçirmez bir mont kullanmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

