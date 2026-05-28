HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Magnesia Antik Kenti’nde kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen ’Anadolu Mirası Operasyonları’ çerçevesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Magnesia Antik Kenti’nde kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efes, Metropolis, Akrapolis ve Magnesia Antik Kentleri çevresinde sürdürülen denetimler kapsamında, Magnesia Antik Kenti Gümüşdağı mevkisindeki sit alanına operasyon düzenlendi. Bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen M.A. (31), B.K. (22) ve M.K. (30) isimli şüpheliler, ekipler tarafından çalışma sırasında suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı alanda yapılan aramada ise 1 adet el dedektörü, 3 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 2 inşaat çivisi ve 10 metre uzunluğunda halat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram tatilinde neredeyse tamamen dolduBayram tatilinde neredeyse tamamen doldu
Çaycuma’da 100 yıllık bayram geleneği yaşatılıyorÇaycuma’da 100 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.