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Ankara Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hava sıcaklığı 18 ile 32 derece arasında değişecek. Güneşli olan hava durumu, yaz mevsiminin sıcak günlerine işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 16 ile 29 derece arasında kalacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Rahat giysiler ve bol su tavsiye ediliyor.

Ankara Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava sıcaklığı 18 ile 32 derece arasında olacak. Hava güneşli. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde, 14 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 16 ile 29 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. 15 Ağustos Cumartesi günü de benzer şekilde 16 ile 28 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor. Hava bol güneşli olacak. 16 Ağustos Pazar günü ise zaman zaman bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 16 ile 28 derece arasında değişecek.

Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken Ankara'da görülen tipik değerlerdir. Gün boyunca güneşli hava, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor.

Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler giymek de önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, sıcak havalarda rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak gibi görünüyor. Bu da açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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