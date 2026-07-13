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Ankara Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 13 Temmuz 2026'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Sıcaklık 32-34 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek ve saatte 4 kilometre hızla ilerleyecek. Nem oranı düşük olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Dışarıda geçirilen zaman için bol su tüketimi ve hafif giysiler öneriliyor. Güneş ışınlarından korunma yöntemlerine dikkat edilmesi, sağlık açısından önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Temmuz 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gün boyunca sıcaklığın 32 - 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz günlerini yansıtıyor.

Hava durumu raporlarına göre, Ankara'da hava açık ve güneşli olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmesi öngörülüyor. Hızının saatte yaklaşık 4 kilometre olması bekleniyor. Nem oranı ise %27 civarında olacak. Bu koşullar, sıcaklığın daha yüksek hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde olacak. 14 Temmuz Salı'da sıcaklığın 28 - 30 derece arasında olması bekleniyor. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklığı 29 - 34 derece arasında olacağı öngörülüyor. 16 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 31 - 32 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için öneriler var. Bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Sonuçlar sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle, sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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