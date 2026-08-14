Ankara Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma günü, Ankara'daki hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16 ile 17 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Bu durum, Ankara'daki hava durumunun rahatlatıcı ve konforlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık gündüz 28 ile 29 derece arasında olacak. Gece ise 16 ile 17 derece civarında kalacak. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı da düşük kalmaya devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü, gündüz sıcaklığı 29 ile 30 derece aralığında olacak. Gece sıcaklığı yine 16 ile 17 derece arasında seyredecek.

17 Ağustos Pazartesi günü, yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 27 ile 28 derece arasında olacak. Gece ise 15 ile 16 dereceye düşecek. Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için, gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Piknikler veya yürüyüşler yapmak için ideal bir dönem. Ancak, 17 Ağustos'taki sağanaklar nedeniyle açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmanızda fayda var. Şemsiye veya yağmurluk hazırlamak, ani hava değişimlerine karşı sizi koruyabilir.

Özetle, Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü yer yer sağanak ihtimali bulunduğu için dikkatli olmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu yakından takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sizi olumsuz hava koşullarından koruyabilir.