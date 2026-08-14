HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'daki hava durumu, 14 Ağustos itibarıyla güneşli ve keyifli bir seyir izleyecek. Gün içindeki sıcaklıklar 28-29 derece arasında değişecekken, gece sıcaklıkları 16-17 derecelerde kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu devam edecek. Ancak, 17 Ağustos'taki yer yer sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinliklerinin planlanmasında dikkatli olunması gerekecek. Şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Ankara Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma günü, Ankara'daki hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16 ile 17 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Bu durum, Ankara'daki hava durumunun rahatlatıcı ve konforlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık gündüz 28 ile 29 derece arasında olacak. Gece ise 16 ile 17 derece civarında kalacak. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı da düşük kalmaya devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü, gündüz sıcaklığı 29 ile 30 derece aralığında olacak. Gece sıcaklığı yine 16 ile 17 derece arasında seyredecek.

17 Ağustos Pazartesi günü, yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 27 ile 28 derece arasında olacak. Gece ise 15 ile 16 dereceye düşecek. Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için, gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Piknikler veya yürüyüşler yapmak için ideal bir dönem. Ancak, 17 Ağustos'taki sağanaklar nedeniyle açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmanızda fayda var. Şemsiye veya yağmurluk hazırlamak, ani hava değişimlerine karşı sizi koruyabilir.

Özetle, Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü yer yer sağanak ihtimali bulunduğu için dikkatli olmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu yakından takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sizi olumsuz hava koşullarından koruyabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PKK’lıların serbest bırakılma koşulları netleşti! 3 kategori belirlendiPKK’lıların serbest bırakılma koşulları netleşti! 3 kategori belirlendi
Sinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdiSinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.