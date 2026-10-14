Ankara Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

14 Ekim 2026 tarihinde Ankara'daki hava durumu dikkat çekiyor. Genel olarak sıcaklık 20 derece civarında. Sabah serin bir ortam oluşuyor. İlerleyen saatlerde sıcaklık yavaş yavaş artıyor. Gün ortasında sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık azalma gösteriyor. 19 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

Ankara’da hava açık ve güneşli. Gün içinde ara ara bulutlar ortaya çıkabilir. Bu durum hafif etkiler yaratabilir. Ankara’nın hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli. Rüzgarın serin etkileri hissedilebilir. Dışarı çıkacakların hafif bir ceket ya da hırka bulundurması faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir trend izliyor. Cuma günü sıcaklık 20 ile 23 derece arasında değişecek. Hafta sonuna doğru hava koşulları biraz daha değişken hale gelebilir. Bazı bölgelerde hava biraz soğuyabilir. Bu durum, hafta sonuna yaklaşırken 18 dereceye düşüş gösterebilir. Cumartesi günü hava açık kalacak. Güneş kendini göstermeye devam edecektir.

Hava koşullarındaki ani değişimlere dikkat etmek öneriliyor. Dışarıda geçirilecek vakitler için hava durumu sürekli kontrol edilmeli. Uygun kıyafetler tercih edilmesi önemli. Açık havada vakit geçireceklerin güneş koruyucu kullanmaları yararlı olur. Yeterli su tüketimini sağlamak da önemlidir.

14 Ekim 2026 itibariyle Ankara’da hava durumu güzel. Dışarıda vakit geçirmeye uygun bir hava var. Önümüzdeki günlerde bu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Hava durumunu takip ederek gününüzü planlayabilir, sevdiklerinizle keyifli zaman geçirebilirsiniz.