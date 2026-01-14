Ankara Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklık 0 derece civarında kalacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -1 ile -4 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Saatte hızı 6 ile 9 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %77 ile %86 arasında değişecek.

Bu koşullarda dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler ve aksesuarlar kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacaktır. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 2 ile -4 derece arasında olacak. Hava az bulutlu olacaktır. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 4 ile -2 derece arasında seyredecek. Hava açık olacak. 17 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 5 ile 0 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu şekilde devam edecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Hava açık ve az bulutlu günlerde güneş ışığından faydalanmak sağlıklı olacaktır. D vitamini alımını artırmak için güneş ışığı önemlidir.

Ankara'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları biraz daha ılımanlaşacak. Bu süreçte hava durumuna uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.