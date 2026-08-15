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Ankara Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 15 Ağustos 2026 günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 - 30 derece arasında seyredecekken, gece 15 - 16 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar benzer şekilde devam edecek. Bu dönemde dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu ürünler kullanması ve su içmesi önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların da gölge alanlarda bulunmaları öneriliyor.

Ankara Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi, Ankara'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 - 30 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Yağış ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bu sıcaklıklar, Ankara'nın karasal iklimine işaret ediyor. Ağustos ayının ortalama değerlerine yakın bir durum söz konusu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde olacak. 16 - 18 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıklar devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü 29 - 30 derece gündüz sıcaklığı bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 16 - 17 derece civarında ölçülecek. 17 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 28 - 29 derece olacak. Gece 15 - 16 derece aralığında seyredecek. 18 Ağustos Salı günü gündüz 30 - 31 derece bekleniyor. Gece sıcaklığı yine 15 - 16 derece olarak öngörülüyor. Bu dönemde de hava açık kalacak. Yağış ihtimali yine düşük görünüyor.

Bu sıcak ve güneşli havada dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları yoğun olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve su içmek vücut sağlığı için faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkat etmesi gerekiyor. 11:00 - 16:00 saatleri arasında gölge alanlarda bulunmak önerilir. Koruyucu giysiler de tercih edilebilir. Bu önlemler, keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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