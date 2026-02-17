HABER

Ankara Hava Durumu! 17 Şubat Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14-15 derece, gece ise 6-7 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 seviyelerinde tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava şartlarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlık ve günlük aktiviteler açısından büyük önem taşıyor. Özellikle yağışlı ve soğuk günlerde doğru kıyafet seçimi yapılmalı.

Simay Özmen

Bugün 17 Şubat 2026 Salı günü Ankara'da hava durumu genel olarak bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14-15 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 6-7 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %68 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı da 39.8 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 07:38, gün batımı ise 18:26 olarak belirlendi.

Bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece. Hafif yağmur bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 5 derece olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Hissedilen sıcaklık 7 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava olacağı belirtiliyor. Hissedilen sıcaklık 6 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Hafif yağmur devam edecek. Hissedilen sıcaklık bir derece olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece, gece ise 0 derece olacak. 19 Şubat Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 derece. Gece sıcaklıkları -4 dereceye kadar düşecek. 20 Şubat Cuma günü ise parlak güneş ışığı altında hava sıcaklıkları gündüz 15 derece, gece 1 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmeyen giysiler giyilmesi de önerilmektedir. Soğuk günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise şemsiye yerine su geçirmeyen bir mont veya yağmurluk kullanmak daha etkili olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.

hava durumu Ankara
