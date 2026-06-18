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Ankara Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 30 dereceye ulaşırken, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gece sıcaklık 17-18 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeyden esiyor ve nem oranı %60-80 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 24-27 derece arasında stabil bir hava durumu öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için bu dönem uygun.

Ankara Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava durumu değişken olacak. Gündüz sıcaklık 30 derece civarına ulaşması bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 17 - 18 derece arasında seyredecek.

Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte 10 kilometre. Nem oranı gün boyunca %60 - %80 arasında değişir. Bu hava koşulları, özellikle öğleden sonra ani değişimlere neden olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı kat kat giyinmek akıllıca. Gerekirse katları çıkarıp giyebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 19 Haziran Cuma günü sıcaklık 24 - 25 derece olacak. Yağışsız bir gün geçirmesi bekleniyor. 20 Haziran Cumartesi günü de benzer koşullar devam edecek. Hava 25 - 26 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor. 21 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 26 - 27 derece civarında olacak. Hafif yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi var. Pazar gününe hazırlıklı olmakta fayda var. Olası hafif yağışlara karşı önlem alınmalı. Bugünkü hava durumu değişken. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak önemli. Önümüzdeki günlerde ise daha stabil ve ılıman hava koşulları bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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