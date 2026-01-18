Ankara Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı -8 ile -2 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 19 Ocak Pazartesi günü, sıcaklık -6 ile -1 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü ise sıcaklık -9 ile -3 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde de hava koşullarının soğuk olacağını unutmamalıyız.

Soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Yolda yürürken veya araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Kaygan zeminlere karşı tedbirli olmak önemlidir. Soğuk havanın olumsuz etkilerini azaltmak için sıcak içecekler tüketebilir, sıcak tutacak giysiler tercih edebilirsiniz.

