Ankara Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Günlük sıcaklık -8 ile -2 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuk kalması bekleniyor. 19 Ocak'ta sıcaklık -6 ile -1 derece, 20 Ocak'ta ise -9 ile -3 derece arasında olacak. Dışarıda kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Soğuk havanın etkilerini azaltmak için kalın giysiler ve sıcak içecekler tercih edilmelidir.

Taner Şahin

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı -8 ile -2 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 19 Ocak Pazartesi günü, sıcaklık -6 ile -1 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü ise sıcaklık -9 ile -3 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde de hava koşullarının soğuk olacağını unutmamalıyız.

Soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Yolda yürürken veya araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Kaygan zeminlere karşı tedbirli olmak önemlidir. Soğuk havanın olumsuz etkilerini azaltmak için sıcak içecekler tüketebilir, sıcak tutacak giysiler tercih edebilirsiniz.

Ankara'da 18 Ocak Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuk kalması bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeli, olası buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalısınız.

