Ankara Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %46 civarında. Rüzgar hızı ise 9 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak.

Bu güzel havadan yararlanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Parkta vakit geçirebilir, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar yükselebilir. 22 derece civarına ulaşması bekleniyor. Bu durum, açık hava aktiviteleri için ideal bir ortam sunar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 19 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 20 ile 24 derece arasında değişecek. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun koşulların süreceğini gösteriyor.

Yaz aylarında hava sıcaklıkları hızla değişebilir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak ve bol su içmek de önemlidir. Açık hava etkinlikleri sırasında gölgelik alanlarda vakit geçirmek de önerilir. Hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir.

Ankara'daki hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahminler açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Hava koşullarını takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak keyifli ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.