Ankara Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi, Ankara'da hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 25 derece civarında. Gece ise 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Hava genellikle bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıkları 27 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 ile 18 derece arasında kalacak. Hava güneşli ve yağışsız geçmesi bekleniyor. 22 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 28 dereceye yükselecek. Gece yine 16 ile 18 derece arasında olacak. Hava yer yer bulutlu olacak. 23 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıkları 29 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları yine 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Hava güneşli ve yağışsız olacak.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor. Ancak günün en sıcak saatlerinde, özellikle öğle ve öğleden sonra, güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. İnce bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Gündüz güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Akşam serinliğine karşı da hazırlıklı olmak gerekir. Böylece keyifli bir hafta geçirilebilir.