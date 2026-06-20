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Korkunç şüphe doğru çıktı! Nişanlısını taşla öldürüp boş araziye attı

Başakşehir'de bir gündür haber alınamayan Sultan Ç.'nin yakınları, nişanlısı Vedat Ç.'den şüphelenerek polise başvurdu. Şüphelerin ardından ortaya çıkan gerçek dehşete düşürdü. Genç kadının cansız bedeni boş arazide bulunurken, ilk incelemede başına aldığı taş darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç şüphe doğru çıktı! Nişanlısını taşla öldürüp boş araziye attı

Başakşehir'de Vedat Ç., tartıştığı nişanlısı Sultan Ç.'yi kafasına taşla vurarak öldürüp, cesedi ise boş araziye atıp kaçtı. Sultan Ç.'den haber alamayan yakınları, şüphelendikleri Vedat Ç.'yi polis ekiplerine teslim etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş arazide yürüyen bir kişi yerde hareketsiz şekilde yatan kadını farketti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç şüphe doğru çıktı! Nişanlısını taşla öldürüp boş araziye attı 1

NİŞANLISINI TAŞLA ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, 1 gün önce Sultan Ç.'den haber alamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Sultan Ç'nin nişanlısı Vedat Ç.'den şüphelenen yakınları, şüpheliyi polis ekiplerine götürdü. Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin Sultan Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Cesette yapılan ilk incelemelerde ise Sultan Ç.'nin kafasına aldığı taş darbesi ile hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç şüphe doğru çıktı! Nişanlısını taşla öldürüp boş araziye attı 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Başakşehir nişan
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