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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararını önceden bilip bilmediği yönündeki soruya "Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Böyle videolar arada çekiyordum. Bakın eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"
Recep Demircan

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de açıklamalarda bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım" 1

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

CHP Genel Merkezi'ne milletvekillerinin alınmadığı olmamıştır. İlk kez vekillere kapılar kapatılmıştır. Bunu vurgulamak istiyorum öncesinde...

"ARINMA YAPACAĞIM DİYE KORKUYORLAR"

Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu, kayyum atanırdı. Benden niye korkuyorlar, çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. 100 yıllık bir partiyi kayyum yönetemez.

KARARI ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Böyle videolar arada çekiyordum. Bakın eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım" 2

ERDOĞAN İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI MI?

Erdoğan'ı her zaman eleştirdim. Özgür Bey dedi ki Erdoğan ile müzakere edeceğiz. Neyi müzakere edeceksiniz?

Erdoğan ile işbirliği, diğerleri ile işbirliği yapıldığı söyleniyor. Erdoğan ile bir kişi 2 saat ne görüşür? Çıktıktan sonra da partinin sorunlarını görüştük deniliyor. CHP Genel Başkanı, AK Parti'nin önemli bir aktörüyle partinin sorunlarını nasıl görüşüyor? Ey Özgür Özel sen ne görüştün, CHP'nin nelerini görüştün sen?

Ne demek arka kapı diplomasisi? Bütün bunlar unutuluyor. Memleketi bu hale kim getirdi? Ülkenin içinde bulunduğu sorunları aşmak, Türkiye'yi darbe yasalarından kurtarmak için hangi öneri geldi. Olmaz! Siyaset üretmeniz lazım.

Ben olaydan hemen sonra, yani kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim.

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI: "ARINMAYI EKREM BEY İÇİN DEĞİL PARTİ İÇİN SÖYLÜYORUM"

Ben Ekrem Bey'in içerisinde bulunduğu psikolojik durumu biliyorum. Ona cevap vermek gibi bir niyetim de yok. Arınma kavramı önemlidir. Temizlik kavramı önemlidir. Erdoğan'ı siyasi partiler içerisinde ve onların genel başkanları içerisinde en çok ve en sert eleştiren kişi benim.

Bu konuda mahkum olan kişi de benim. Tazminata mahkum edilen kişi de benim. Bugün de eleştiriyorum. Bana soracaksınız herhalde değil mi? Memleketi bu hale getiren kim? Beşli çeteleri bu milletin başına getiren Erdoğan değil mi? Arınmayı Ekrem Bey için değil parti için söylüyorum. Gözaltına alındığı gün evlerinin önünde yaptığım açıklamanın arkasındayım.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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