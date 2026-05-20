Ankara Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu serin. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının 18 ile 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 9 ile 11 derece arasında seyredecek.

Bu serin ve yağmurlu hava, dışarıda zaman geçirecekler için hazırlık gerektiriyor. Şemsiye veya su geçirmeyen bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmak adına önlem almak önemli. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek de vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde, 21 ile 23 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da hava durumu değişmeyecek. 21 Mayıs Perşembe sabahı yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığının 18 ile 20 derece arasında olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 19 ile 21 derece civarında olacak. 23 Mayıs Cumartesi hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığının 18 ile 20 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçmeye devam edecek. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak ve hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak adına önemlidir.