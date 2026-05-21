Ankara Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün hava durumu kısmen güneşli. Tarih 21 Mayıs 2026 Perşembe. Ankara’da sıcaklık 10°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 20°C’ye ulaşacak. Gece sıcaklığının ise 9°C’ye düşmesi bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde hafif yağışlar olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Mayıs Cuma günü sıcaklık 21°C civarına yükselecek. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. 23 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 19°C civarına düşecek. Bu günlerde hafif yağmurlar görülecek. 24 Mayıs Pazar günü sıcaklık 20°C’ye yükselecek. Yağmur ihtimali de devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı havalarda dışarı çıkarken şemsiye kullanmak gerekecek. Su geçirmez giysiler de iyi bir seçenek. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.