Ankara Hava Durumu! 21 Nisan Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu 21 Nisan 2026 tarihinde değişkenlik gösteriyor. Şehir merkezinde bulutlu bir hava hâkimken, sıcaklık 15 ile 17 derece arasında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren kuzey ilçelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Gece sıcaklıklarının 0 ile 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu nedenle sabah saatlerinde hafif buzlanma olasılığına karşı dikkatli olunmalı. Hava durumu önümüzdeki günlerde de değişim gösterecek.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 21 Nisan 2026 Salı. Ankara'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Şehir merkezinde hava genellikle bulutlu. Sıcaklık 15 ile 17 derece arasında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara'nın kuzey ilçelerinde bu yağışların görülmesi bekleniyor. Kızılcahamam, Çamlıdere ve Nallıhan gibi yerlerde ani yağışlara karşı dikkatli olunmalı.

Gece hava sıcaklıklarının 0 ile 4 derece arasında düşmesi öngörülüyor. Bu durum, sabah erken saatlerde hafif buzlanma veya sis oluşturabilir. Sincan, Gölbaşı ve Bala ilçelerinde sabah saatlerinde bu hava koşullarıyla karşılaşma ihtimali var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Nisan Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 9 derece arasında olacak. 23 Nisan Perşembe günü, hava daha serinleyecek. Orta şiddetli yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 10 ile 8 derece arasında düşecek. 24 Nisan Cuma günü hava biraz ısınacak. Orta şiddetli yağmurlar devam edecek. Sıcaklık 17 ile 7 derece arasında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Dışarı çıkarken ince mont veya ceket bulundurmak faydalı. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak önemlidir. Güneşli havalarda ise güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması açısından önerilir.

Ankara'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gereken önlemleri almak önem taşıyor.

