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Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ziyareti için olay iddia: "Genel başkanlık teklif ettiler"

Özgür Özel'den çok konuşulacak 'Ekrem İmamoğlu' iddiası geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ziyaretiyle ilgili kritik detayı ilk kez anlatan Özel, "Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ziyareti için olay iddia: "Genel başkanlık teklif ettiler"
Devrim Karadağ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında çıkan mutlak butlan kararı ardından partideki gerilim devam ederken Özgür Özel'den yeni açıklamalar geldi. Gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Özel'in 'Ekrem İmamoğlu' iddiası ise bir anda olay yarattı.

Kurultay talebinden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Özel, aracılar üzerinen parti yararına olacaksa Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşülebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu nun İmamoğlu ziyareti için olay iddia: "Genel başkanlık teklif ettiler" 1

"HAFTAYA GRUP TOPLANTISI YOK"

Grup toplantısı tartışmalarına da değinen Özel, önümüzdeki hafta Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü olması nedeniyle grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı.

İMAMOĞLU PARTİDEN İHRAÇ EDİLİR Mİ?

Özel'in "Ekrem İmamoğlu’nun partiden ihraç edilmesi konuşuluyor, yeni yönetim tutuklulara sırtını mı dönecek?" sorusu üzerine verdiği yanıt ise gündem tarattı.

Özel şunları kaydetti:

“Ekrem İmamoğlu seçilmiş başkandır. Görevden uzaklaştırılmış olması partiden ihracını kolaylaştırmaz. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di. Ekrem Bey’i cezaevinde ziyaret ettiler.

Kılıçdaroğlu nun İmamoğlu ziyareti için olay iddia: "Genel başkanlık teklif ettiler" 2

"EKREM BEY'E CEZAEVİNDEYKEN GENEL BAŞKANLIK TEKLİF ETTİLER"

Ekrem Bey'e defalarca ‘Birlikte olalım. Özgür Bey'i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey'i indirelim’ dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. Ekrem Bey'e sandık kurduk, oy verdiler. O günlerde iktidar medyası Ekrem Bey ile ilgili para görüntülerinin çıkacağını, parkenin altından milyon eurolar çıkacağını, çantalarda para olduğunu, bir yere gömülü kasanın arandığını söylüyorlardı. O gün bunlar söylenirken ve iddianame yokken suçsuz olan Ekrem, bunların hepsi yalan çıkıp iddianamede yer almadan ve iftiracılar teker teker dökülürken ve teker teker dönüp helallik isterken arkadaşlarımızdan şimdi ne oldu da Ekrem Bey hırsız oldu? O zaman operasyon çıktığında bunları söylersin. O kendince bir tutum almaktır. Bence ayıptır. Ama tutarlı bir şeydir. O gün dünya iftira var. Olacak iş değil.”

Kılıçdaroğlu nun İmamoğlu ziyareti için olay iddia: "Genel başkanlık teklif ettiler" 3

“YEDEK BİR PARTİ GEREKEBİLİR”

Özel, ikinci bir yedek partinin daha sinyalini verdi.

Özgür Özel, “Kürt siyasi hareketinin hâli işte hep iki yedekli giderler. Çünkü orada da başka bir kusur bulunur, eksik bulunursa ikinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Bunda bir sorun yok ama biz ‘CHP’yi bırakıp bu partiye geçiyoruz’ diye bir kararlılığımız yok. Biz iktidar yürüyüşünü partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız” dedi.

BASKIN SEÇİM İDDİALARI

Özel, baskın seçime ilişkin olarak ise “Kasımda baskın seçim yapacaklarsa ilk oyu ben veririm Meclis’te. Adayımızı çıkarırız, cumhurbaşkanını değiştiririz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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