Ankara Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 2 derece olarak tahmin ediliyor. Gece ise hissedilen sıcaklık -2 derece olacağı öngörülüyor. Nem oranı %50 civarında. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak hesaplanmıştır. Gün doğumu saati 08:06, gün batımı saati ise 17:56'dır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer kalacak. 22 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı 3 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü hava sıcaklığının 6 derece olacağı öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 2 derece civarına yükselecek. 24 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığı 8 derece olacak. Gece ise sıcaklık yine 2 derece civarında kalacak.

Bu soğuk hava koşullarında, kalın ve kat kat giyinmek önem taşıyor. Özel araç kullananların kış lastiği kontrollerini yapmaları gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanmaya dikkat edilmesi faydalıdır. Toplu taşıma kullananlar, olası gecikmelere karşı zaman planlaması yapmalıdır. Kış aylarında hava durumu ani değişiklikler gösterebiliyor. Güncel hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmek gerekiyor. Bu durum, günlük yaşam ve ulaşım güvenliği açısından önemlidir.