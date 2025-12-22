HABER

Ankara Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

22 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da soğuk ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklığın 4 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Yağmurlu ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Uygun giysiler giymek ve sıcak içecekler tüketmek, soğuk algınlığı riskini azaltabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek.

Ufuk Dağ

22 Aralık 2025 Pazartesi günü Ankara'da hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. Hava bulutlu bir görünüm sergileyecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 8 dereceye yükselecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 3 ile 5 kilometre arasında esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %89 olacak. Öğle saatlerinde %70, akşam saatlerinde %85 ve gece saatlerinde %88 civarında ölçülecek.

23 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 1 ile 8 derece arasında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında değişecek. Alçak bulutlar hakim olacak. 25 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları 0 ile 9 derece arasında olacak. Kalanında bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağmurlu hava koşullarında kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Bu, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korur. Bu durum soğuk algınlığı riskini azaltabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecektir. Sevdiklerinize bu önlemleri hatırlatmanız faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
