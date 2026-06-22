Ankara Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü, Ankara'da hava genel olarak güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27 - 28 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 - 26 derece seviyelerinde kalacak. Gece saatlerinde ise 15 - 16 dereceye düşmesi bekleniyor. Yağış ihtimali çok düşük. Bu durum, günün büyük kısmının kuru geçeceğini gösteriyor. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Piknik yapabilirsiniz. Açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Havuz keyfi de yapmanız mümkün. Ancak günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmamalısınız. Bol su içmek önemlidir. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Salı günü sıcaklıkların 29 - 30 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. 24 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli ve kuru kalması bekleniyor.

Ankara'nın karasal iklimi nedeniyle Haziran aylarında sıcaklıklar yüksek olur. Bu dönemlerde yağış miktarı azdır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur. Ayrıca gereken önlemleri almak da önemlidir.