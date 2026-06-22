HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün Ankara'da hava genel olarak güneşli ve sıcak. Sıcaklık gündüz 27-28 derece civarında, akşam ise 25-26 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklıklarda bir azalma olacakken, yağış ihtimali oldukça düşük. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün. Piknik, yürüyüş veya havuz keyfi yapabilirsiniz. Ancak güneşin etkilerinden korunmak için bol su tüketmeli ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Ankara Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü, Ankara'da hava genel olarak güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27 - 28 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 - 26 derece seviyelerinde kalacak. Gece saatlerinde ise 15 - 16 dereceye düşmesi bekleniyor. Yağış ihtimali çok düşük. Bu durum, günün büyük kısmının kuru geçeceğini gösteriyor. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Piknik yapabilirsiniz. Açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Havuz keyfi de yapmanız mümkün. Ancak günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmamalısınız. Bol su içmek önemlidir. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Salı günü sıcaklıkların 29 - 30 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. 24 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli ve kuru kalması bekleniyor.

Ankara'nın karasal iklimi nedeniyle Haziran aylarında sıcaklıklar yüksek olur. Bu dönemlerde yağış miktarı azdır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur. Ayrıca gereken önlemleri almak da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir babanın en zor anı! Eve girince kahrolduBir babanın en zor anı! Eve girince kahroldu
Dünya'nın gözü İsviçre'deydi! Tarihi ABD-İran zirvesinde ilk tur görüşmeleri 18 saatte bittiDünya'nın gözü İsviçre'deydi! Tarihi ABD-İran zirvesinde ilk tur görüşmeleri 18 saatte bitti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.