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Ankara Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava sıcaklığı 15 ile 20 derece arasında değişecek. Gün boyunca genel olarak güneşli bir hava bekleniyor. Rüzgar hızı 3 ile 5 km/s arasında kalacak. Önümüzdeki günlerde de sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimi önem taşıyor. Ayrıca, hava kirliliği seviyelerinin artabileceği belirtiliyor. Güneşten korunmak da gereklidir.

Ankara Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Ankara'da hava sıcaklığı 15 ile 20 derece arasında olacak. Gün boyunca genel olarak hava güneşli. En yüksek sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Rüzgar hızı 3 ile 5 km/s arasında değişecek. Nem oranı ise %16 civarında kalacak. Dolayısıyla, hava sıcak ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde sürecek. 23 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığı 16 ile 19 derece arasında olacak. En yüksek sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. 24 Temmuz Cuma günü, sıcaklık 15 ile 20 derece arasında kalacak. En yüksek sıcaklık ise 29 derece olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü, 16 ile 18 derece arasında sıcaklık bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece civarında olacak. Bu günlerde hava güneşli olacak. Rüzgar hızı yine 3 ile 5 km/s arasında kalacak.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin su içmeleri önemli. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Rüzgarın hızı düşük kalacak. Bu durum, hava kirliliği seviyelerinin artmasına neden olabilir. Solunum rahatsızlığı olanların dışarıda vakit geçirmemesi faydalı olacaktır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve kuru durumda kalacak. Dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor. Güneşten korunmaları önemlidir. Hava kirliliği seviyeleri artabilir. Bu nedenle, hassas bünyelerin açık hava etkinliklerini sınırlamaları öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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