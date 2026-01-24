HABER

Ankara Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişiyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde de hava benzer şekilde devam edecek. 25 Ocak Pazar günü hava bulutlu, sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında ölçülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumak için önemlidir. Yağmurluk kullanımı da faydalı olacaktır.

Ankara Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Ankara'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye alın. Ayrıca kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 25 Ocak Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında ölçülecek. 26 Ocak Pazartesi ve 27 Ocak Salı günleri de çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerektiğinde yağmurluk kullanmakta fayda var.

Ankara'da bu hafta hava durumu serin ve yağmurlu geçecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız sağlığınızı koruyacaktır.

hava durumu Ankara
