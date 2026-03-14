İsrail’de gizemli SMS alarmı! Binlerce telefon aynı anda geldi: 'Sizi Musa'nın asasıyla boğacak'

İran'a saldıran İsrail'de binlerce kişinin cep telefonu aynı anda gelen bir kısa mesajla titredi. İbranice yazılan söz konusu mesajda dikkat çekici tehditler yer aldı. Gelen mesajlar kısa sürede ülke genelinde tedirginliğe yol açtı.

'MUSA'NIN ASASIYLA BOĞACAK'

Metinde, “Şunu bilin siyonistler. Bu halktan sadece bir kişi kalsa bile o bir kişi sizi Musa’nın asasıyla boğacak” ifadeleri yer aldı.

'ÖLMEK İSTEYECEKSİNİZ ÖLEMEYECEKSİNİZ'

Mesajın devamında ise daha sert tehditler yer aldı. “Allah’ın izniyle size karanlık günler getireceğiz. Ölmek isteyeceksiniz ancak ölemeyeceksiniz” denildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI İMZALI

Telefonlara gelen mesajın altındaki imzada “İran İslam Devrim Muhafızları” ifadesi bulunurken, bildirimin Devrim Muhafızları’nın siber savaş birimi tarafından gönderildiği öne sürüldü.