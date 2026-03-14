Trump’ı çıldırtacak hamle! İran’dan olay olacak Çin adımı: Hürmüz Boğazı’nda dengeler değişebilir

ABD ile gerilimin zirveye çıktığı bir dönemde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İran’ın, petrol ticaretinin Çin yuanı üzerinden yapılması şartıyla tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Küresel petrol ticaretinde doların hakimiyetini hedef alabilecek bu olası adımın, ABD Başkanı Donald Trump cephesinde sert tepkiye yol açabileceği yorumları yapılıyor.

Trump’ı çıldırtacak hamle! İran’dan olay olacak Çin adımı: Hürmüz Boğazı’nda dengeler değişebilir

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken uluslararası enerji piyasalarını sarsabilecek yeni bir iddia ortaya atıldı. CNN’e konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye göre Tahran yönetimi, petrol ticaretinin Çin yuanı üzerinden yapılması koşuluyla sınırlı sayıda petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin vermeyi değerlendiriyor. Küresel petrol ticaretinde dolar hakimiyetini hedef alabilecek bu olası adımın, Washington’da özellikle Donald Trump cephesinde büyük rahatsızlık yaratabileceği yorumları yapılıyor.

İRAN’DAN KRİTİK ‘HÜRMÜZ’ ADIMI

İran'ın, petrolün Çin yuanı ile işlem görmesi şartıyla, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

CNN'in ismi verilmeyen üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişe izin verme konusunu değerlendiriyor.

Yetkili, İran'ın petrolün Çin yuanı ile işlem görmesi şartı koşarak sınırlı sayıda petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiğini ileri sürdü.

Trump’ı çıldırtacak hamle! İran’dan olay olacak Çin adımı: Hürmüz Boğazı’nda dengeler değişebilir 1

Yetkili ayrıca bu olası adımın, İran'ın boğazdan geçen petrol tankerlerinin akışını yönetmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı dönemde ortaya çıktığını belirtti.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Trump’ı çıldırtacak hamle! İran’dan olay olacak Çin adımı: Hürmüz Boğazı’nda dengeler değişebilir 2

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kışın zor günlerinde tilkiye işçilerden şefkat eliKışın zor günlerinde tilkiye işçilerden şefkat eli
Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar...Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar...

En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

