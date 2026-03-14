Pedro Sanchez konuşmasıyla yine rest çekti! ABD'ye kafa tuttu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez; ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara karşı ses yükseltmeye devam ediyor. Savaşlara karşı uluslararası topluma çağrıda bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, savaşların küresel istikrarsızlığı artırdığını vurgulayarak çözümün çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

"DÜNYAYI ATEŞE VERENLERİ DESTEKLEYİP, ŞİKAYET EDEMEZSİNİZ"

Sanchez yaptığı açıklamada, “Sağcı ve aşırı sağcı kesime sesleniyorum: Dünyayı ateşe verenleri destekleyip, sonra o yangının çıkardığı dumandan şikayet edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Savaşların yol açtığı insani ve ekonomik maliyetlere dikkat çeken Sanchez, en etkili çözümün çatışmaların sona ermesi olduğunu belirterek, “Hayat kurtaran ve bize en az maliyeti olan en önemli önlem, bu savaşın bir an önce sona ermesi için ‘Savaşa Hayır’ demektir” dedi.

"SAVAŞA HAYIR DİYEBİLMEK GEREKİR"

İspanya Başbakanı ayrıca, uluslararası toplumun savaş karşıtı bir tutum almasının önemine işaret ederek, “Savaşa hayır diyebilmek gerekir” ifadeleriyle çağrısını yineledi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Sanchez'in konuşması ayakta alkışlanırken, söz konusu anlara ait görüntü yine gündem oldu.