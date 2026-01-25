Ankara Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 25 Ocak 2026 Pazar günü Ankara'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 2 ile 3 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 7 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı ise 18:00 olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığının 4 ile 12 derecede olması bekleniyor. 27 Ocak Salı günü ise sıcaklık 2 ile 12 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle kapalı ve bulutlu kalacak.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunması önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını koruma açısından faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna neden olabilir. Bu nedenle, nemlendirici kullanmak iyi bir seçenek olabilir. Rüzgarın etkili olacağı günlerde, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmeyen bir mont almak da yararlı olacaktır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var. Soğuk ve nemli hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyacaktır.