HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 2 ile 3 derece arasında tahmin edilirken, nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Rüzgar hızı 7 km/s civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Soğuk havada kat kat giyinmek önem kazanırken, dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava şartlarına dikkat etmek sağlığınızı koruyacaktır.

Ankara Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün 25 Ocak 2026 Pazar günü Ankara'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 2 ile 3 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 7 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı ise 18:00 olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığının 4 ile 12 derecede olması bekleniyor. 27 Ocak Salı günü ise sıcaklık 2 ile 12 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle kapalı ve bulutlu kalacak.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunması önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını koruma açısından faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna neden olabilir. Bu nedenle, nemlendirici kullanmak iyi bir seçenek olabilir. Rüzgarın etkili olacağı günlerde, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmeyen bir mont almak da yararlı olacaktır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var. Soğuk ve nemli hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralıBursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı
Uşak’ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybettiUşak’ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.